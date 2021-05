L'abstention probable "grande vainqueure" des élections régionales, pour le politologue bordelais Jean Petaux

Ce 10 mai marque le début de la campagne officielle des élections régionales et départementales, à la radio et la télévision. Deux scrutins en période Covid qui risquent de voir l’abstention être "la grande vainqueure" a dit ce lundi le politologue Jean Petaux sur France Bleu Gironde. "Dans le sondage que France Bleu a réalisé, on voyait que 55% des personnes interrogées se disaient certaines d'aller voter", rappelle le politologue. "Ça veut dire qu'il y a de la marge. Moi, je ne serais pas surpris qu'on ait une abstention aux environs de 55% au premier tour. Ce serait presque huit points de plus qu'au premier tour de 2015".

Cette forte abstention s'explique par le fait que les régionales et les départementales sont aussi des élections "où il n'y a pas le barnum national, avec une mise en scène et une dramatisation qui est celle, par exemple, des présidentielles". La période Covid n'arrange pas grand chose, et "les conditions ne sont pas forcément propices à une grande mobilisation populaire", rappelle Jean Petaux.

Jean-Luc Gleyze a "un vrai matelas", ce sera "plus compliqué" pour Alain Rousset

Toujours est-il qu'il va falloir réélire, ou trouver des successeurs, aux deux présidents socialistes, Alain Rousset pour la Région et Jean-Luc Gleyze pour le Département. Au conseil départemental, ce dernier a "une marge de sécurité qui est réelle", analyse Jean Petaux. "Actuellement, les socialistes et leurs alliés ont 41 sièges, et si vous rajoutez trois écologistes, ça fait 44 sièges sur 66. Cela veut dire qu'il y a un vrai matelas. Et je pense que le découpage cantonal qui a été revu en 2015 lui permet d'aborder cette élection avec une certaine sérénité. Il a en plus un positionnement qui est assez marqué à gauche, il est un de ceux qui prônent ce revenu minimum à partir de 18 ans, il a toutes ses chances".

Côté régionales, le sortant Alain Rousset, qui brigue un cinquième mandat après 23 ans à la tête de la région Aquitaine puis Nouvelle-Aquitaine, apparaît plus contesté, notamment par les présences de l'ancien maire de Bordeaux Nicolas Florian, de la ministre Genviève Darrieussecq, et surtout de l'élue RN Edwige Diaz, qui le talonne au premier tour, selon notre sondage.

"Vous voyez que Rousset est en tête, avec le Parti communiste associé et quelques formations de gauche à 25% d'intentions de vote, mais le FN est à 24%. Lesquels 24% correspondent au score du Front national en 2015", rappelle Jean Petaux, qui voit une élection "plus compliquée" pour Alain Rousset.