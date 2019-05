L'accès à Internet à très haut débit, un enjeu essentiel pour attirer des entreprises dans l'Indre

Châteauroux, France

Le gouvernement lance, lundi 6 mai, une mobilisation collective et territoriale pour l'emploi. Le Premier ministre Edouard Philippe réunit les syndicats, le patronat, des élus locaux et des associations qui œuvrent pour l'insertion. Le président de la République Emmanuel Macron a fixé un objectif du retour au plein emploi en 2025. Accès plus facile à la formation pour les personnes au chômage, plus d'apprentissage, limiter les emplois non pourvus : voilà quelques pistes lancées par le gouvernement.

"La formation est une mesure urgente. Il faut adapter les compétences aux besoins. Et puis il faut que les personnes en grande difficulté et qu'on retrouve aux RSA puissent vivre correctement à travers l'emploi", souligne Michel Blondeau, maire de Déols et président de l'association des maires de l'Indre. "Notre défi est d'inciter les entreprises à s'installer dans nos territoires ruraux. La couverture numérique et téléphonie mobile est essentielle. Comment voulez-vous qu'un artisan s'installe dans un lieu où il ne peut pas communiquer ?", poursuit Michel Blondeau, invité de France Bleu Berry ce lundi matin.