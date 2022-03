L'accueil des réfugiés ukrainiens crispe à la région Auvergne-Rhône-Alpes

La guerre en Ukraine crée la polémique à la Région. Comme toutes les collectivités, Auvergne-Rhône-Alpes est attendue au tournant sur l'accueil des Ukrainiens, dont on sait depuis lundi et par la voix du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qu'ils pourraient être 100.000 à arriver en France. Problème : pour l'instant, la majorité de Laurent Wauquiez ne prévoit aucun dispositif d'aide aux réfugiés arrivés sur le sol régional dans son projet de délibération. La gauche, socialistes et écologistes en tête, crie au scandale.

Des aides seulement pour les associations qui aident en Ukraine

C'est le projet de délibération soumis aux élus en fin de semaine dernière qui a mis le feu aux poudres. La région Auvergne-Rhône-Alpes ne prévoit que des aides aux associations qui œuvrent directement sur le terrain du conflit. Elle ne fait aucune mention de l'accueil des réfugiés qui commencent à arriver dans de nombreux départements de la région.

"Une honte pour cette terre de combats humanistes", dénonce sur Twitter Najat Vallaud-Belkacem, la présidente du groupe de gauche. Selon elle, Auvergne-Rhône-Alpes serait d'ailleurs la seule région de France à ne pas agir, en abondant le Fonds d'action extérieure des collectivités territoriales du ministère des Affaires étrangères.

De son côté, la Région réagit et crie au mensonge. Elle rappelle qu'il ne s'agissait que d'un document de travail et assure que dans la version définitive qui sera envoyée ce mardi soir, l'accueil des réfugiés sera bien pris en compte, contrairement à ce qui est dit "par une opposition malveillante et mal informée".