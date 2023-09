L'accueil Républicain à la mode RN à Beaucaire d'Olivier Veran

Olivier Véran pour parler démocratie ce vendredi à Beaucaire, la veille des estivales du rassemblement national à .....Beaucaire. Si la pluie ne joue pas des tours, Marine Le Pen et Jordan Bardella tiennent meeting dans les arènes en fin d'après-midi. Le porte parole du gouvernement était attendu comme le loup blanc par toutes les figures locales du parti d'extrême droite.

Un accueil Républicain très tendu

Le maire de Beaucaire, Julien Sanchez, avait prévenu dans la matinale de France Bleu Gard Lozère qu'il dirait sa façon de penser au ministre (sous l'œil des caméras) et qu'il serait présent à toutes les séquences du ministre Olivier Veran à Beaucaire. Ecoutez cet échange tendu entre les deux hommes.

Evoquer la Démocratie avec les jeunes beaucairois. © Radio France - L Labastrou

Des élus gardois du RN qui n'ont pas été invités

Arrivée du ministre, il y a ceux qui en sont et les autres, "bonjour monsieur, le ministre bienvenu à Beaucaire" dit ce conseiller départemental RN "mais je n'ai pas été invité". Mais le cortège officiel n'avait pas encore emprunté la rue nationale que déjà les esprits s'échauffent entre Julien Sanchez, le maire de Beaucaire et Amal Couvreur le conseillère régionale socialiste Amal Couvreur. "Vous êtes là pour faire le buzz devant les caméras" dit la première, "vous est là enfin ici, on en vous voit jamais" répond le premier.

Des élus RN mécontents "bien qu'invités à la table ronde sur la démocratie" souligne le ministre. La puissance invitante, Juan Martinez, le président socialiste de la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence, s'est dit très satisfait de rencontre Olivier Veran, "c'est un ministre important, je pourrait évoquer avec lui ma demande de classement de Beaucaire Terre d'Argence dans le cadre de territoires d'industrie. C'est très important en termes d'emplois"