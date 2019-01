Un collectif demande que l'acte XII des gilets jaunes se passe devant les commissariats

Bayonne, France

"Symboliquement, c'est fort". Antoine Boudinet a perdu sa main lors d'une manifestation des gilets jaunes à Bordeaux. Avec le "collectif de victimes contre la répression policière", il appelle à manifester devant les commissariats et les gendarmeries, le samedi 2 février. Ce jour-là correspondra à l'acte XII des gilets jaunes. Le collectif appelle les gens à venir "avec des béquilles et des bandages pour symboliser les violence policières. Ça montrerait le soutien des gilets jaunes et autres manifestants parce que ça touche tout le monde", pour Antoine Boudinet, invité de France Bleu Pays Basque ce jeudi matin.

Interdire grenades explosives et lanceurs de balles

Antoine Boudinet a perdu sa main à cause d'une grenade GLI-F4 © Radio France - Thibaut Lefèvre

Le collectif qu'il a créé avec d'autres blessés durant les manifestations n'en est encore qu'à ses débuts, et vise à faire interdire grenades explosives et lanceurs de balles de défense (LBD). "On n'en est encore qu'au début. J'ai été en contact avec des gens qui travaillent sur ces cas, et il faudra plusieurs années" pour faire interdire les armes, explique celui qui est amputé de sa main droite.

Et les policiers ?

Mais les manifestants ne sont pas les seules victimes. Les policiers recensent six invalidités permanentes dans leurs rangs, depuis le premier week-end de manifestations, et on les a vus encerclés par des manifestants hostiles. Pour Antoine Boudinet, "il faut arrêter l'idée de police de répression, et rétablir les gardiens de la paix et la police de proximité. Ça ne peut pas tenir : ils sont de plus en plus acculés, et les manifestants sont de plus en plus violents. C'est un cercle de violence tel, qu'au bout d'un moment on va en arriver à des extrémités inimaginables". Pour rompre ce cercle, il demande au gouvernement de "faire le premier geste : qu'ils arrêtent d'utiliser ces armes."

Faire son deuil

Son association travaille aussi à recenser et coordonner les plaintes des blessés. Beaucoup sont encore dans l'expectative, "ça n'est pas facile de porter plainte, explique le jeune Bayonnais. Il faut prendre son temps, on parle d'un processus de deuil. Quand il s'agit de la perte d'une mâchoire, d'un œil, ou d'une main, chacun prend le temps qu'il peut par rapport à ça".