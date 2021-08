Le camp d'été de l'Action Française fait polémique dans le Roannais

250 militants de l'Action Française ont posé leur valise au château d'Ailly à Parigny, pour une semaine. Tous sont présents pour le camp d'été du mouvement d'extrême-droite.

Brigitte Dumoulin redoute que le mouvement ne gagne du terrain dans le Roannais

Cela a directement fait réagir Brigitte Dumoulin, conseillère d'opposition à la mairie de Roanne et élue au conseil départemental de la Loire. Elle s'insurge et s'inquiète que les militants de l'Action Française ne fasse du prosélytisme dans la région : _"Il est certain qu'un mouvement présent sur un territoire fasse parler de lui". _L'année dernière, les militants de l'Action Française avaient fait une opération de distribution de tracts au contact des habitants de Roanne dans les allées du marché : "Ils ont laissé leurs traces dans le centre-ville en collant des affiches à caractère discriminatoire sur le mobilier urbain", se remémore Brigitte Dumoulin.

"Pas de volonté de s'étendre dans le Roannais" selon l'Action Française

"Il n'y a pas de volonté de s'étendre dans le Roannais. Il se trouve que c'est le cadre de notre camp d'été depuis quelques temps", répond Adrien Molin, un militant qui se rend pour la huitième fois à Parigny. "Il y avait eu effectivement une vente de notre journal, l'année dernière, sur le marché qui s'était bien passée. Les affiches sont une forme d'expression : il y a énormément de mouvements qui le font comme LREM et LFI. Je ne trouve pas que ce soit une attaque très intéressante", ajoute-t-il.

De son côté, le propriétaire du château, Alec de Brosse, n'y voit pas d'inconvénient : "Ce sont ni des fachos, ni des nazis. Je suis le propriétaire. Ils me contactent, me demandent si le château est disponible, réservent et règlent tout à fait normalement. Je suis ravi de leur louer le château, ça me fait un client en plus".

Pour rappel, le château d'Ailly avait aussi accueilli la présentation des têtes de liste du Front National de chaque département, pour les élections régionales de 2015.