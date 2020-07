Trois nouveaux préfets pour le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire

C'est un vaste mouvement au sein de l'institution préfectorale, et l'actuelle préfète du Puy-de-Dôme en fait les frais. Lors du conseil des ministres, Emmanuel Macron a nommé son remplaçant. Il s'agit de Philippe Chopin, actuel préfet des Pyrénées-Orientales, terre du Premier Ministre Jean Castex.

Déjà passé par l'Auvergne

Âgé de 62 ans, l'homme n'est pas un inconnu en Auvergne. En novembre 2000, il avait été secrétaire général de la préfecture du Cantal, à Aurillac. Détenteur d'une maîtrise de droit public, il a fait une bonne partie de sa carrière au sein du ministère de l'Interieur. Il a été chef de bureau du cabinet du ministre de l'Intérieur sous Charles Pasqua (octobre 1994), mais aussi en 2002 ou il était chef de cabinet adjoint lorsque les ministres s'appelaient Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin.

Il a été tour à tour sous-préfet de Fontainebleau et de Béziers. Son premier poste en tant que préfet, c'était en 2011, où il a dû représenter l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy. En 2015, il a été nommé préfet de la Creuse. Enfin, son dernier poste se trouve sur le territoire de l'actuel Premier Ministre Jean Castex, dans les Pyrénées-Orientales. Cette arrivée entérine le départ d'Anne-Gaelle Baudoin-Clerc, préfète depuis novembre 2018, et deuxième femme à avoir été nommée préfète du Puy-de-Dôme dans l'histoire. Pour l'instant, on ne connaît pas sa future destination. Philippe Chopin sera le 25ème préfet du Puy-de-Dôme sous la Cinquième République, et le 8ème en dix ans.

En Auvergne deux autres préfets quittent leur poste : Isabelle Sima quitte le Cantal, remplacé par Serge CASTEL, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes. En Haute-Loire, Nicolas de Maistre, qui a pris ses fonctions le 23 avril 2019, est remplacé par Eric Etienne, actuel sous-préfet de Dunkerque.