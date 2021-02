PHOTOS - L'adieu de Bayonne à Jean Grenet

Les obsèques de l'ancien maire de Bayonne Jean Grenet ont été célébrées ce vendredi en la cathédrale Sainte-Marie. Quelque 600 anonymes et personnalités politiques, telles que François Bayrou ou la ministre Geneviève Darrieussecq, y ont assisté.

Bayonne a dit adieu à son ancien maire. Les obsèques de Jean Grenet, décédé à l'âge de 81 ans, ont été célébrées ce vendredi 26 février en la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. Quelque 600 personnes sont venues lui rendre un dernier hommage. 420 places étaient disponibles dans l'édifice religieux et entre 400 et 500 places dans le cloître. Tous les sièges étaient distancés d'un mètre afin de respecter les gestes barrière. La cérémonie a été diffusée sur écran géant.

Quelque 600 anonymes et personnalités politiques ont assisté aux obsèques de l'ancien maire de Bayonne, Jean Grenet, ce vendredi © Radio France - Oihana Larzabal

L'hommage du monde politique

Les bancs de la cathédrale étaient occupés par la famille du défunt, des politiques. Parmi eux, le maire de Pau François Bayrou, le député Jean Lassalle, Pierre-André Durand, actuel préfet de Normandie et ancien sous-préfet de Bayonne, la ministre des anciens combattants Geneviève Darrieussecq qui représentait le gouvernement, ou encore Laurent Nuñez, coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Il représentait Emmanuel Macron. "Je m'exprime au nom du président de la République mais aussi en mon nom parce que je connaissais bien Jean Grenet puisque j'ai été sous-préfet de Bayonne. J'avais apprécié l'homme, ses qualités, sa force de conviction, son franc-parler, son dynamisme, il beaucoup donné et apporté à la ville de Bayonne ... Puis, à titre personnel j'avais noué une relation d'amitié avec Jean Grenet, que ce soit à Jean Dauger ou aux Arènes, autour de bons repas."

Le député Jean Lassalle - le maire de Pau, François Bayrou et l'ancien maire de Biarritz Didier Bototra ont assisté aux obsèques de Jean Grenet © Radio France - Oihana Larzabal

Le maire actuel de Bayonne, Jean-René Etchegaray a salué celui "qui fut comme son père, un maire providentiel".

Des centaines d'anonymes sont venus rendre un dernier hommage à Jean Grenet © Radio France - Oihana Larzabal

Dans le cloître, environ 250 anonymes ont pu suivre la cérémonie sur écran géant. Véronique tenait à être présente. "J'ai travaillé pendant 20 ans dans sa clinique. C'était un homme très bien, très proche de ses employés". Fernande, garde également un bon souvenir du médecin Jean Grenet. "J'ai travaillé aussi dans cette clinique. C'était vraiment génial. Il était merveilleux. On l'adorait, on l'adorait".