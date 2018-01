Saint-Étienne, France

Il en a expliqué les grandes lignes sur sa page Twitter dimanche soir et du coup, il abandonne sa délégation tout en restant conseiller municipal.

Lionel Saugues invoque la difficulté à remplir sa mission auprès des commerçants de l’agglomération et les nombreux sujets de désaccords avec la politique du maire Gaël Perdriau dans ce domaine.

Il explique notamment ne plus être entendu sur l’organisation du marché de Noël ou sur le centre commercial «Steel» qui sort de terre.

Cette défection intervient à la suite d’une semaine compliquée pour la mairie de Saint-Étienne, Jean Louis Humbert, le directeur des services, salarié de la mairie, est parti lui aussi. C’est le 4eme départ à ce poste depuis les élections.

Caroline Tisserand, la directrice de la cité du design a annoncé vendredi ne pas pouvoir mener sa mission à bien et s’en va également.

Y a-t-il un véritable problème de communication au sein de la municipalité ou est-ce une conjonction de coïncidences malheureuses?

Sur le cas précis de Lionel SAUGUE , les choses semblent claires, il y a une différence de vue notable entre le maire et son adjoint et il explique avoir constaté qu'il n'avait

« Plus aucune chance de faire changer les choses de l’intérieur et que c’était une bataille vaine ».Lionel Saugues

Dans le détail, c’est semble-t-il le dossier du centre commercial «Steel» qui sort de terre dans le secteur de Monthieu qui est un des points majeurs d’achoppement.

le futur centre commercial ( vue d'architecte) - ©Sud Architecte/ IDLIA

La promesse faite aux commerçants du centre-ville de ne pas y installer de commerce concurrentiel pour eux ne serait pas tenue, notamment des commerces de vêtements et l’adjoint se retrouve donc en porte à faux sur le dossier.

Vient s’y ajouter le sentiment que les problèmes rencontrés par le commerce de centre-ville ne sont pas pris en compte par la municipalité et que les moyens promis pendant la campagne pour la revitalisation du commerce ne suivent pas.

Le maire et l’ancien adjoint contactés n’ont pas accepté de répondre à nos questions.

Du coté des commerçants, l'explication de cette défection de l adjoint au maire a semble assez claire. Le centre commercial "Steel" en cours de construction sur Monthieu est sans aucune doute au coeur du conflit entre le maire et son ex-adjoint. Et de façon encore plus précise l'impossibilité pour la mairie de garantir qu'il n y aura pas d'enseigne directement concurrente aux commerces de centre ville et notamment des commerces de vêtements. Jean Baptiste AGOSTINO restaurateur de la place de la république parle là de promesse non tenue.