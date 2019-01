L'adjoint aux sports de Montélimar démissionne : "il y a un problème de communication et de concertation" avec le maire

Karim Oumeddour l'adjoint au maire de Montélimar en charge des sports et de la jeunesse démissionne de ce poste ainsi que de celui de vice-président de Montélimar agglo. Il évoque un désaccord avec les méthodes et les orientations choisies par le maire Franck Reynier.

Montélimar

C'est sur sa page Facebook, que l'élu a annoncé sa décision ce lundi matin. Il laisse ses deux mandats d’adjoint au maire et de vice -président de l'agglomération. L'explication tient en deux phrases:

"Je rencontre aujourd'hui - et depuis plusieurs mois - trop de difficultés internes pour mener à bien les dossiers dont je suis en charge.

Je ne partage plus la méthode, ni les orientations choisies par le maire et président de l'Agglomération. "

Sur France Bleu Drôme Ardèche l'ex adjoint précise : "on peut voir les choses différemment mais a minima l’élu concerné doit être informé." Or Karim Oumeddour le constate, "sur plusieurs dossiers je n'ai pas été informé des décisions prises uniquement par le maire."

Il enfonce le clou en citant par exemple le projet de rénovation du gymnase des Alexis, sur lequel il a travaillé de nombreuses semaines. "On a ré-orienté une partie du budget vers une rénovation globale en tenant compte des demandes et des besoins des clubs, nous devions délibérer en octobre 2018, pour un début des travaux fin 2019, mais le président de l'agglomération Franck Reynier a décidé de la retirer - la délibération - sans rien me dire et c'est un projet qui est mis de côté et qui ne se fera pas dans ce mandat."

Dans son communiqué écrit, l’élu montilien indique aussi qu'il reste simple conseiller municipal et membre du conseil communautaire, et il termine en ajoutant qu'il va "poursuivre autrement" son action politique pour la ville et l'agglo.

C'est le second adjoint de Montélimar qui abandonne ainsi ses fonctions depuis le début du mandat. Il y a un peu plus de deux ans Ghislaine Savin avait elle démissionné de son poste de première adjointe.