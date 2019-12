"L’affaire Delevoye, un mauvais coup porté à la démocratie" pour Daniel Richard

Nîmes, France

Daniel Richard, 75 ans et candidat écologiste à la mairie de Nîmes, réagit ce mercredi à la démission en début de semaine du haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, depuis remplacé par Laurent Pietraszewski. Ce départ, selon lui "n'est malheureusement pas qu’une tâche de plus sur le dossier de cette réforme voulue par Emmanuel Macron."

"Au-delà des questions de personnes et du comportement sans failles qui devrait caractériser les femmes et les hommes politiques, (c'est) un très mauvais coup porté à la démocratie."

Son explication ? "D’abord parce qu’elle entame un peu plus la confiance déjà chancelante des Françaises et des Français à l’endroit de ceux qui les gouvernent. Ensuite parce qu’elle souligne l’écart grandissant entre l’obligation de probité, dont Emmanuel Macron a fait sa marque de fabrique durant sa campagne présidentielle, et la réalité des faits."

L'ancien président du WWF, candidat à la mairie, a également été PDG des 3-Suisses et de Sephora. Il est aussi passé par les Galeries Lafayette et Nova Press. Dans sa déclaration, il dénonce une "obstination d’autant plus coupable que le cas Delevoye n’est que le dernier avatar d’une macronie volontiers donneuse de leçons, mais qui juge visiblement inutile de se les appliquer à elle-même".

"Tout cela laisse un arrière-goût détestable et nuit au lien de confiance qui doit unir les citoyens et leurs responsables politiques."

Et Daniel Richard de conclure : "Il est donc grand temps d’en finir une bonne fois avec ces pratiques d’un autre âge, pour que ce "nouveau monde" promis par le candidat Emmanuel Macron voit effectivement le jour. Et vite. Car, comme le disait Charles Péguy, "le triomphe des démagogies est passager, mais les ruines sont éternelles"."

Ce mercredi, Emmanuel Macron s'est pour sa part déclaré "disposé à améliorer" le projet réforme des retraites. Le président de la République envisage "une amélioration possible autour de l'âge pivot".