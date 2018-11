Affaire des indemnités des élus PS à Brest : le premier vice-président percevait 3.470€ par mois non-déclarés au fisc

Dans le cadre de l’enquête sur les indemnités des élus socialistes de Brest, Alain Masson, 1er vice-président de Brest Métropole, a reconnu avoir reçu 3470€ par mois. Une somme non-déclarée au fisc, perçue en plus de ses 4.400€ d'indemnités d'élu.

Brest

C'est un coup de tonnerre judiciaire et politique à Brest. L'information est révélée par le Télégramme et est confirmée à France Bleu par plusieurs sources proches de l’enquête. Alain Masson a été entendu vendredi dernier, le 16 novembre 2018, dans les locaux de la police judiciaire, à Rennes. Il a reconnu avoir perçu chaque mois 3.470€, prélevés sur le compte de l'association Vivre à Brest, qu'il présidait. Des versements qui durent, au moins, depuis le début du mandat en 2014. Il confirme également ne pas avoir déclaré cet argent au fisc, contrairement à ses 4.400€ nets d'indemnités mensuelles d'élu.

La somme n'était pas connue des autres élus

Cette audition avait lieu dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte par le parquet de Brest pour "détournement de fonds publics", après la révélation, en mars dernier, par le Télégramme d'un système de redistribution des indemnités des élus PS de Brest. Ce système s'est arrêté fin 2017.

Presque tous les élus socialistes brestois versaient leurs indemnités à une association, Vivre à Brest. Cela permettait de répartir les indemnités des élus différemment de ce que prévoit la loi, et de ce qui avait été voté en conseil municipal.

Une redistribution en fonction des situations personnelles et professionnelles, mise en place en 1985 pour aider certains élus ayant renoncé à leur activité professionnelle pour exercer leur mandat. En 2017, presque tous les élus reversaient leurs indemnités, sauf le maire François Cuillandre et Alain Masson, vice-président de Brest Métropole et président de l'association Vivre à Brest. Selon une source proche de l’enquête, la somme versée mensuellement à Alain Masson n'était pas connue des autres élus, excepté Jean-Luc Polard, trésorier de Vivre à Brest, qui lui ne recevait pas de supplément d'indemnités.

Une possible requalification pour "blanchiment de fraude fiscale"

Une source proche de l'enquête estime que le parquet va devoir réfléchir à de nouvelles qualifications de l'enquête préliminaire, notamment "blanchiment de fraude fiscale" ou "abus de confiance". Qu'il y ait ou non une condamnation dans l'avenir, cette affaire va éclabousser politiquement et moralement François Cuillandre et son équipe rapprochée. Ni Alain Masson, ni François Cuillandre n'ont souhaité s'exprimer.