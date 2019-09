L’agenda rural : un espoir pour la Corse profonde ?

Ce vendredi Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités, arrive sur l'île. Dans sa besace, près de 200 mesures en faveur de la ruralité, ses communautés de communes, commerces de proximité et accès aux services publics.

La ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales est en Corse ce vendredi. Jacqueline Gourault se rend notamment dans le sud de l'île à Sotta, et dans les régions Porto-Vecchiaise et de Bonifacio. Une visite dans le cadre de la présentation de son agenda rural notamment, un recueil de quelques 200 mesures, issues de remontées du terrain en faveur de la ruralité, des communautés de communes, de l'installation des commerces de proximité ou encore d’un meilleur accès aux services publics.

Un vaste programme qui devra convaincre des élus ruraux souvent désabusés par les diverses mesures distillées au fil des années, à l'image de Jean-Marie Vecchioni, le maire de Campile dans la pieve de Casaconi.

Auparavant ce bâtiment abritait l’école du village de Campile et près de 90 élèves © Radio France - Hélène Battini

Campile : remettre l’église au centre du village

L'église de Campile © Radio France - Hélène Battini

A Campile dans la pieve de Casaconi, nous sommes allés à la rencontre du maire, Jean-Marie Vecchioni, qui plaide pour une nouvelle ruralité, des initiatives et notamment un projet qu'il porte maintenant depuis plus de trois ans. L’élu souhaite créer un lieu de vie sur la place de l'église, un bar restaurant dont la construction serait financée par l’État et la région à 80%, le reste serait pris en charge par la commune et la gérance confiée à une famille installée au village. Coût total de l’opération, 350 000 euros, mais cela en vaut la peine lorsqu’il s’agit de projets structurants, selon le maire. Dans une dizaine de jours l'appel d'offre paraitra pour un début des travaux espéré à la fin de l'année.