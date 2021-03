L'Agglo Pays basque va-t-elle pouvoir garder les moyens de ses ambitions ?

Quels moyens à l'avenir pour la Communauté d'Agglomération Pays Basque ? Lors de la séance du samedi 20 mars, la CAPB a débattu des orientations budgétaires pour l'année à venir. Budget soumis au vote le 10 avril prochain. Crise sanitaire oblige, l'Agglo va sans doute devoir se serrer la ceinture. À défaut, faire des choix, prioriser certaines politiques publiques, devant "un contexte inédit et incertain", selon les mots choisis de l'institution.

"Malheureusement c'est la réalité qui nous rattrape, déplore pour sa part la maire de Biarritz Maider Arostéguy (LR). Cela va nous contraindre à des choix. Ces choix, on les avait peu préparé. Il faut réfléchir, voir les urgences, voir les priorités et peut être revoir le nombre de compétences optionnelles que nous avons pris [...] Choisir, c'est éliminer. Mais en même temps, on a des élus, on a des maires. Chacun sait que de toute façon, il doit arbitrer. Je pense qu'aujourd'hui, un élu qui s'est battu pour être pour être élu, il a fait ses propositions aux citoyens. Il sait qu'il a dû renoncer à certaines propositions. Donc, moi, je fais confiance à la maturité des élus dans cette assemblée."

Une agglo qui "investit peu"

Lui aussi regrette cette situation. Le conseiller bayonnais et élu de la Région, Mathieu Bergé pour qui, la CAPB n'a plus les moyens de ses ambitions. Celles qui ont poussé à sa création en 2017. "On a un plan pluriannuel d'investissement autour de 320 millions d'euros et avec une capacité aujourd'hui seulement de 230. Donc, il y aurait 100 millions d'euros d'investissements qui resteraient au bord de la route. Mais le choix, ça va être "est ce qu'on les abandonne ? Ou est ce qu'on les réalise ?'"

Comment choisir ? "Je pense à la question du logement, au transport. Il faut sortir de la logique d'affichage dans laquelle est née la Communauté d'Agglomération Pays basque. J'ai toujours été favorable à ce projet politique. Simplement, on a évité depuis le début les vrais débats. On a une agglomération qui investit peu. La question aurait dû être posée en amont. Se dire : 'est ce qu'on peut vraiment prendre 21 politiques publiques et les exercer ?' C'est pour ça que j'évoquais la question du pacte fiscal. C'était un terme tabou depuis la création de l'Agglo. Il faudrait se poser la question de la fiscalité."

En chiffres

Depuis sa création au 1er janvier 2017, la Communauté Pays Basque a investi près de 300 millions d’euros tous budgets confondus (293,8 millions), soit une moyenne de 73,5 millions d’euros par an. L’effort d’investissement sur le budget général de 2020 (46,83 millions d’euros) est resté très proche de celui de 2019 (48,76 millions d’euros). Soit un taux de réalisation de 72,9 % sur la totalité des dépenses.