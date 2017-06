L'agriculture, les TER ou encore la culture au menu de la session plénière du Conseil régional à Dijon

Quelques dossiers d'importance, des dossiers très concrets pour les habitants de Bourgogne-Franche-Comté au centre des discussions au Conseil régional. Ce jeudi 29 et ce vendredi 30 juin à Dijon les élus de la grande région sont en session plénière.

Les conseillers régionaux sont réunis en session plénière, la dernière avant le mois d'octobre puisque ces réunions sont trimestrielles. Ce jeudi les élus ont votés un budget supplémentaire de 22,9 millions d'euros. La présidente PS, Marie-Guite Dufay a mis l'accent sur quelques dossiers comme la culture. Après une première hausse de 2,7 millions d'euros au budget primitif, une nouvelle enveloppe de 100 000 euros doit être mise sur la table pour soutenir le spectacle vivant et la création. Le but de ce plan de soutien est d'arriver à une hausse de 15% pour la culture d'ici à 2020. Autre dossier d'importance: l'agriculture qui va bénéficier de la plus grosse rallonge. Face à la crise la région va en effet augmenter de 4,57 millions d'euros son soutien (soit une hausse de près de 50%).

Marie-Guite Dufay, présidente socialiste du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ce jeudi 29 juin 2017 à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Les explications de Marie-Guite Dufay "nous reprenons les aides que les départements mettaient sur les installations aux jeunes et sur les Groupements de Défense Sanitaire (GDS) c'est un engagement que nous avions pris puisque la loi ne permet plus aux départements d'intervenir alors que l'agriculture est dans une crise très profonde".

François Sauvadet, leader de l'oppostion LR-UDI au Conseil régional, critique cette rallonge budgétaire de 4 millions et demi pour 8 départements. "Vous voyez l'ampleur des chiffres! Sur 8 départements, 4 millions et demi pour quoi faire? Alors que le monde agricole est confronté à une crise sans précédent. Ce sont des effets d'annonce."

François Sauvadet, patron de l'opposition régionale LR-UDI au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon ce judi 29 juin 2017 © Radio France - Thomas Nougaillon

Majorité et opposition s'affrontent au sujet du "compte administratif"

Au menu des délibérations pour les élus régionaux ce jeudi le "compte administratif", c'est un peu technique mais ce document permet de solder le bilan financier de l'année 2016. François Sauvadet a une nouvelle fois reproché à la présidente socialiste sa gestion "petits bras", "les dépenses d'investissement de 2016 sont inférieures à celles cumulées des deux anciennes régions en 2015 et par rapport à 2014 c'est carrément -14% a t-il rajouté." Le compte administratif voté par la majorité a été adopté.

Nouvelle politique tarifaire pour les usagers des TER à compter de fin août

Au menu des discussions de ce vendredi la mise en oeuvre d'une nouvelle gamme tarifaire concernant les TER en Bourgogne-Franche-Comté. La loi de 2014 accorde en effet la liberté tarifaire aux Régions pour les voyageurs occasionnels et également pour les abonnements. La délibération sur laquelle les conseillers régionaux vont être appelés à voter ce vendredi concerne dans un premier temps les occasionnels. Un dossier porté par Michel Neugnot, le vice-président PS du Conseil régional en charge notamment des transports. Cette nouvelle politique tarifaire devrait entrer en vigueur au 29 août prochain.

Michel Neugnot, 1er vice-président en charge des finances, des ressources humaines, des transports, des déplacements et des intermodalités © Radio France - Thomas Nougaillon

Sus à "BlaBlaCar" la Région doit récupérer les voyageurs "occasionnels"!

Ce dernier propose "une rupture totale avec le calcul du prix payé qui jusqu'à présent se faisait au kilomètre". Désormais cela se fera par "tranche kilométrique, la plus basse c'est moins de 15 km, la plus élevé c'est plus de 200 km". Une nouvelle carte annuelle à 20 euros va par ailleurs être mise en place. Elle donnera 30% de réductions systématique en semaine et 60% lors des week-end ou lors des vacances. Très concurrencé notamment par des sites comme BlaBlaCar, la Région entend "récupérer" ces voyageurs occasionnels en proposant des tarifs plus attractifs sur les trains qu'elle a en gestion.