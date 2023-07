L'Alésien Aurélien Rousseau Ministre de la Santé : mon fils "a le cuir dur", confie sa mère

À l'occasion du remaniement, Aurélien Rousseau est nommé ministre de la Santé, en remplacement de François Braun. L'Alésien, 47 ans, était jusqu'à lundi directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Auparavant, il a passé 18 mois à la tête de l'Agence régionale de Santé d'Île-de-France, pendant la crise du Covid-19. France Bleu Gard Lozère a rencontré sa mère, Janine-Boyer-Rousseau, quelques heures après sa nomination.

"Il a une connaissance du système de santé, qui est en train d'être réformé, et qu'il faut réformer. Il a le cuir dur, assure-t-elle. Quand on est ministre, on est attaqué en permanence ; mais je le connais très volontaire".

Elle ajoute : "Il ne laisse pas passer des principes auxquels il est attaché. Par exemple : de ne pas avoir plusieurs vitesses dans le système de Santé. Il est un homme de terrain, et il a des principes sur lesquels il ne déroge pas."

