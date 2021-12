L'alliance Anticorrida "se réjouit" de voir Valérie Pécresse candidate des Républicains à la présidence

« La candidate des Républicains sera Valérie Pécresse et l'Alliance Anticorrida s'en réjouit » indique la nîmoise Claire Starozinski, présidente de l’association : "_Valérie Pécresse est parvenue à écarter les autres candidats pro-chasse et majoritairement contre les mesures en faveur du bien-être animal", explique l'association dans un communiqué publié ce samedi. Surtout, l'Alliance Anticorrida remet sur la scène publique une archive officielle de 2005 dans laquelle Valérie Pécresse demandait à l'État français de « prendre des mesures pour contrôler le nombre de taureaux mis à mort chaque année_ » mais aussi de « limiter l'âge d'accès des mineurs à ces manifestations dont la violence peut heurter la sensibilité des plus jeunes ».



L'Alliance Anticorrida entend bien très rapidement demander à Valérie Pécresse confirmation officielle de sa position.