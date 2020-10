L'allongement du délai légal de l'IVG crée des tensions entre le gouvernement et sa majorité

Le texte de loi sur l'allongement du délai légal pour avoir recours à une interruption volontaire de grossesse est débattu ce jeudi à l'Assemblée nationale. Il prévoit de passer de 12 à 14 semaines, comme le demandent plusieurs associations. Cette proposition de loi est issue du groupe Ecologie Démocratie Solidarité (EDS), composé d'anciens "marcheurs".

Mais le texte fait l'objet de tensions entre les députés de la majorité et le gouvernement. Les parlementaires LREM ont donné un feu vert au texte en commission la semaine dernière et Christophe Castaner, le patron du groupe à l'Assemblée a indiqué qu'il voterait pour, comme "un grand nombre de députés de la majorité". De son côté, le gouvernement reste prudent.

En France, pays de Simone Veil, l'avortement reste un sujet potentiellement explosif. Olivier Véran ministre de la Santé a saisi mardi dernier le Comité consultatif national d'éthique (CCNE), qui devrait rendre son avis avant le passage du texte au Sénat. "Sur ces débats de société, il vaut mieux une approche qui prenne un peu de temps plutôt que de mener tambour battant une PPL (proposition de loi)" plaide-t-on dans l'entourage de Véran.

Dans ce dossier, c'est la méthode plus que le fond qui irrite un gouvernement "moyennement chaud". "Le groupe lui a un peu forcé la main" reconnaît un député LREM, craignant qu'après le vote en première lecture l'exécutif temporise.

Bataille idéologique

Porté par la députée Albane Gaillot (EDS), ce texte de loi n'est pas celui "d'un parti par pour le droit des femmes", qui fait "consensus". Le projet de loi propose également de permettre aux sages-femmes de réaliser des IVG jusqu'à la 10e semaine de grossesse et de supprimer la clause de conscience spécifique à l'IVG pour les médecins, des demandes récurrentes d'associations féministes pour garantir "un égal accès à l'IVG" sur tout le territoire.

"Consensus", c'est également ce qu'aurait espéré Jean Castex pour trouver une solution, comme pour la loi de bioéthique adoptée en deuxième lecture cet été et qui doit encore faire un passage au Sénat. En petit comité, le Premier ministre estime que "l'équilibre" sur cette loi a été atteint "grâce à une méthode de concertation, des avis d'experts", et qu'il ne faudrait pas le "perdre".

Avant l'été, médecins et associations avaient alerté sur des difficultés d'accès à l'avortement exacerbées pendant le confinement. En réaction, des députés avaient alors poussé pour allonger le délai légal des IVG, mais sans obtenir l'aval du gouvernement.

"J'ai l'impression que cette fois on a entendu les femmes et on a vu les fragilités", veut croire Sarah Durocher, coprésidente du Planning familial, sentant davantage de "soutien" sur le sujet. Depuis la légalisation de l'avortement en France en 1975, une première extension de deux semaines a été votée en 2001.

Toutefois, du fait d'un manque de praticiens et de la fermeture progressive de centres IVG, il s'écoule souvent plusieurs semaines entre le premier rendez-vous et l'intervention.

IVG à l'étranger

Chaque année, entre 3.000 et 4.000 femmes "hors délai" partiraient avorter à l'étranger, selon un rapport parlementaire publié en 2000. Principalement en Espagne, où l'IVG est permise jusqu'à 14 semaines de grossesse, et aux Pays-Bas (22 semaines). Opposé à cet allongement, le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) plaide pour que l'on "donne les moyens aux hôpitaux de recevoir les femmes en demande d'IVG en urgence, sans les faire traîner".

"On ne peut pas compenser cela en allongeant le délai car on accroit le risque du geste", a déclaré son président, le professeur Israël Nisand. Mais pour le gynécologue-obstétricien Philippe Faucher, il s'agirait d'un "pas important pour les femmes précaires, les jeunes qui ne savent pas à qui en parler, les victimes de violences".

"Cette extension ne coûte pas très cher car assez peu de femmes sont concernées. Mais donner un peu plus de temps peut en soulager beaucoup", déclare-t-il. Pour lui, c'est une bataille "plus idéologique que médicale".