L'Alsace et la Moselle créent un plan de bataille pour défendre leur droit local

La collectivité européenne d'Alsace et l'Eurodépartement de la Moselle viennent de créer un conseil représentatif du droit local. Avec un objectif : réunir élus et représentants des secteurs concernés par ce droit local. Pour présenter un front uni face à Paris et aux éventuelles remises en cause

Cette fois, c'est fait. La collectivité européenne d'Alsace et l'Eurodépartement de la Moselle ont créé ce mercredi un conseil représentatif du droit local. L'idée, c'est de réunir tous les politiques locaux. Mais aussi tous les acteurs concernés par le droit local : chasseurs, représentants des cultes, notaires, artisans etc...

L'idée est donc que l'Alsace et la Moselle parlent ensuite d'une même voix face aux représentants nationaux, parisiens. Histoire de peser face aux tentatives de remise en cause du droit local et notamment la dernière en date, la remise en cause des deux jours fériés d'Alsace Moselle, le vendredi saint et la saint Etienne, par le gouvernement Castex. Le conseil du droit local aurait pu permettre de présenter un avis commun face à Paris dans ce dossier estime André Reichardt sénateur du Bas Rhin qui présidera l'instance.

"Il faut s'accorder sur ce que veulent les Alsaciens et les Mosellans à cet égard. Les syndicats montent au créneau à juste titre. Donc les acteurs de la population alsacienne et mosellane doivent se mettre d'accord. C'est une urgence. Mais il y en a bien d'autres. Le code de l'artisanat par exemple qui est en refonte au niveau national, à ce jour il n'y a eu aucune sollicitation des acteurs locaux en Alsace et Moselle, pourquoi ? Il n'y a rien de pire que de voir des gens travailler dans des bureaux à Paris et l'on en sait rien" dit-il.

Le nouveau conseil espère donc peser dans de nombreux domaines du droit local. La refonte du code de l'artisanat, la refonte de la chambre interrégionale disciplinaire des notaires. Ou le maintien de l'organisation juridique spécifique à l'Alsace Moselle. Une organisation qui a ses avantages explique Cédric Lutz Sorg, avocat à Strasbourg.

Expliquer le droit local aux futurs hauts fonctionnaires

"Il n'existe pas de tribunaux de commerce en Alsace Moselle, ce sont des chambres spécialisées commerciales du tribunal judiciaire, présidées par un magistrat professionnel, avec deux assesseurs qui sont des commerçants ou des entrepreneurs qui eux connaissent le terrain" dit-il.

Mais le droit local, c’est aussi le concordat. L’enseignement catholique protestant ou juif dans les écoles. Il est de plus en plus menacé estime le grand rabbin du Bas Rhin Harold Weill. "C'est quelque chose que l'on ressent de manière très forte. Le fait que l'on nous redonne toute notre place dans ce conseil, c'est important. Cela permet de faire entendre cette voix, qui est celle des cultes, qui a quelque chose à apporter au niveau du débat national" estime-t-il.

Les élus d’Alsace Moselle prévoient aussi un intense lobbying auprès notamment des futurs hauts fonctionnaires de l’ex ENA à Strasbourg pour sensibiliser ces futurs dirigeants nationaux au droit local.