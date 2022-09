Caen : L'ambassadeur d'Ukraine en France présent au Forum mondial Normandie pour la Paix

Vendredi 23 et samedi 25 septembre a lieu le Forum mondial Normandie pour la Paix. Pour cette cinquième édition nommée "A bas les murs ! Ces enfermements qui font les guerres." L'ambassadeur d'Ukraine en France, Vadym Omelchenko a participé à une table ronde ce vendredi où il s'est exprimé sur la situation en Ukraine, la solidarité internationale, mais aussi la politique de Vladimir Poutine.

Nos espoirs sur le peuple ukrainien

Ce mercredi le président Russe a fait appel aux réservistes pour combattre en Ukraine, ce qui a provoqué une vague de manifestations dans le pays. Mais pour l'ambassadeur Vadym Omelchenko, ce soulèvement ne changera rien au conflit :"Pendant un certain temps nous espérions bien que ce soit vraiment la population russe qui fasse des choses pour arrêter la guerre. Mais quand l'invasion à grande échelle a commencé nous avons vu que 75% des Russes soutenaient les actions de Vladimir Poutine. Dans une telle situation il était impossible d'imaginer que la population russe fasse quoique ce soit pour arrêter la guerre. Nous avons perdu cette illusion et aujourd'hui nous reposons nos espoirs sur le peuple ukrainien, sur l'armée ukrainienne, sur nos partenaires et sur la solidarité."