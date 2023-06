L'ancien député PS de la Moselle Jean-Marie Aubron est mort

La Moselle perd un élu historique. L'ancien député PS Jean-Marie Aubron est mort, annonce la section mosellane du Parti socialiste, dans un message publié sur Facebook, mercredi 21 juin. Cet ancien militant politique et syndical avait notamment été le maire de Guénange, à l'entrée de la vallée de la Fensch, entre 1977 et 1997.

Il avait ensuite battu, aux élections législatives de 1977, le député sortant de la huitième circonscription de la Moselle et maire d'Amnéville, Jean Kiffer. Jean-Marie Aubron a effectué deux mandats au sein du groupe socialiste, avant de laisser sa place à Aurélie Filippetti, investie par le PS en 2007. Il avait aussi été conseiller général de la Moselle entre 1976 et 1982, puis entre 1988 et 2008.

Ancien délégué CFDT chez Sacilor

Jean-Marie Aubron est également connu comme ancien métallurgiste, et délégué CFDT chez Sacilor à l'aciérie de Gandrange. En 1986, Sacilor avait fusionné avec son concurrent Usinor, avant de finalement devenir Arcelor en 2002.

"Nous garderons de lui le souvenir d'un homme fidèle à ses amis et à ses engagements, discret dans la communication et efficace dans l'action, d'une remarquable écoute et attention pour les moins favorisés, profondément attaché à la justice sociale et à sa ville de Guénange", témoigne le Parti socialiste de la Moselle. Ses obsèques seront célébrées samedi, à 10 heures, en l'église Saint-Matthieu de Guénange.