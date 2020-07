L'ancien député socialiste nordiste Alain Cacheux est mort

L'ancien député socialiste du Nord Alain Cacheux est mort dimanche 26 juillet. Le sénateur Patrick Kanner l'annonce ce lundi, et rend hommage à "un grand militant" du PS. Il avait 72 ans.

Il avait été député de la 3e circonscription du Nord à deux reprise en 1997 et 2012, et avait présidé le bailleur social LMH. Alain Cacheux, homme politique socialiste né à Valenciennes, est mort dimanche 26 juillet à 72 ans.

Le sénateur du Nord Patrick Kanner annonce son décès ce lundi, et rend hommage à "plus de 40 années de vision politique commune et de complicité bienveillante". La première secrétaire fédérale du Parti Socialiste du Nord salue un "militant fidèle, courageux, infatigable".

Il avait mené une grande partie de sa vie politique à Lille en tant que conseiller municipal et adjoint au maire lillois, entre les années 1989 et 2008.