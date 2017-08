L'ancien élu d'Avignon François Féraud est mort

L'ancien élu avignonnais François Féraud est mort mardi, il avait notamment été adjoint délégué à la culture provençale.

François Féraud est mort mardi. Ses obsèques seront célébrées vendredi après-midi en l'église Saint-Didier à Avignon à partir de 15 heures. Il y aura sans doute du monde pour rendre un dernier hommage à cet homme discret, cultivé et passionné.

De François Féraud, le grand public retiendra d'abord son engagement municipal aux côtés de Marie-Josée Roig, l'ancien maire d'Avignon. Il n'avait pas d'ambition politique mais il était, comme on dit, un fidèle soldat, aux côtés de l'ancien maire quelles que soient les bourrasques et les coup tordus de la vie politique avignonnaise.

Il avait été rapporteur du budget et adjoint délégué aux finances communales, aux anciens combattants/harkis et à la culture provençale.

Sa passion, c'était justement la culture provençale et il en était un ardent défenseur. Il était aussi à l'origine de nombreuses initiatives, comme les plaques des rues en provençal qu'on peut voir dans tout Avignon, à côté des plaques en français.

Il s'était aussi beaucoup investi dans le 400e anniversaire du Mont de piété, en montant une série de conférences et d'expositions en 2010.

On le sait moins, François Féraud était aussi un adepte de la nature et du soleil. On le croisait régulièrement au pied du Ventoux. Il tombait alors régulièrement son costume d'élu, pour profiter des bonheurs simples de la vie, à l'image de la sienne. Il avait 69 ans.