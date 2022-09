L'ancien étudiant poitevin, Stéphane Séjourné, propulsé à la tête du nouveau parti présidentiel Renaissance

Il est donc désormais le nouveau patron du parti présidentiel. Stéphane Séjourné, 37 ans, a été élu samedi à la tête de Renaissance, la nouvelle formation de la majorité présidentielle. L'homme n'est pas un inconnu des habitants de la Vienne. Avec Pierre Person, Aurélien Taché ou encore Sacha Houlié, il fait partie de la "bande de Poitiers", soutien des premières heures d'Emmanuel Macron.

Etudiant à la fac de droit de Poitiers dans les années 2000, militant au sein de l'UNEF et du MJS (mouvement des jeunes socialistes), il participe au blocage de l'université et à l'occupation des locaux du MEDEF en 2006 lors du mouvement social contre le CPE (contrat première embauche). Il figure en position non éligible sur la liste d'Alain Claeys lors des municipales de 2008.

Conseiller à l'Elysée en 2017, député européen depuis 2019, il est devenu lors du congrès annuel de la République en marche, le secrétaire général du nouveau parti Renaissance.