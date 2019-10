L'ancien maire-adjoint de Rennes Yves Préault est décédé

Il était notamment adjoint à la mairie lors des mandats d'Edmond Hervé et de Daniel Delaveau. Yves Prévault était une figure du Parti socialiste à Rennes. Il est décédé dans la soirée de samedi 26 octobre à l'âge de 74 ans.

Yvres Préault était adjoint à la mairie de Rennes chargé des quartiers et de la communication

Rennes, France

Les habitants du quartier Maurepas à Rennes connaissaient évidemment le nom d'Yves Préault, il était même affectueusement surnommé "le maire de Maurepas". Il avait fait de ce quartier rennais son fief. L'ancien adjoint au maire Yves Préault est décédé dans la soirée du samedi 26 octobre, il avait 74 ans.

Yves Préault était d'abord une figure du socialisme à Rennes. Proche d'Edmond Hervé, il va l'aider à atteindre l'Hôtel de Ville en 1977. Yves Préault intégrera ensuite l'équipe de l'ancien maire de Rennes, en devenant d'abord maire-adjoint chargé des travaux et des équipements de la ville, puis adjoint à la communication et à la vie des quartiers. Poste qu'il ne quittera pas sous le mandat de Daniel Delaveau jusqu'en 2014. Yves Préault avait toutefois été condamné en 2003 à dix mois de prison avec sursis pour trafic d'influence.

La maire actuelle de Rennes, que nous avons pu joindre, parle d'un élu "emblématique qui s'est battu au service des habitants pour développer la ville et les quartiers". Nathalie Appéré évoque notamment ses combats en faveur de la rénovation urbaine et de l'arrivée du métro. "C'était un militant de l'égalité et de la justice sociale" précise-t-elle.

Il se battait depuis plusieurs années contre la maladie. Il s'est éteint à l'âge de 74 ans. Dans ses derniers jours, "une lumière apparaissait dans ses yeux quand on évoquait le quartier Maurepas" confie la maire de Rennes.