L'ancien maire d'Ascain et conseiller général, André Luberriaga, est mort

Maire d'Ascain pendant 24 ans, de 1977 à 2001, et conseiller général du canton d'Uztaritz pendant 12 ans, André Lubberriaga est mort ce lundi à l'âge de 90 ans. André Luberriaga était une figure de la vie politique du Pays Basque et surtout de sa commune qui lui doit notamment la réalisation de sa maison de retraite. "Ça a été LE maire d'Ascain" reconnaît l'actuel édile de la commune, le Dr Jean-Louis Fournier qui lui rend hommage : "Il avait une volonté de faire avancer son village, c'était son village, il était totalement amoureux de son village d'origine. Il a été, à mon avis, un excellent maire."

Une très forte personnalité aussi reconnaît avec le sourire Jean-Louis Fournier : "C'était l'époque où les maires avaient beaucoup plus de pouvoir, et comme c'était quelqu'un de très actif, on peut dire qu'il a fait beaucoup de choses. Evidemment, ça a pu créer dans sa carrière politique quelques... quelques chamailleries, mais le plus important c'est ce qu'il faisait pour le village."