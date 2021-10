L'ancien maire d'Orléans Olivier Carré soutient le lancement du parti d'Edouard Philippe

Et revoilà Olivier Carré : l'ex maire d'Orléans, battu aux municipales 2020 avec l'étiquette LREM / Modem, annonce qu'il soutient l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, qui lance officiellement un nouveau parti politique ("Horizons") ce samedi au Havre. Les deux ex LR se connaissent bien.

Olivier Carré apporte son soutien à l'initiative de l'ancien premier Ministre Edouard Philippe, qui lance officiellement "Horizons", son propre parti politique ce samedi au Havre. Même s'il regrette de ne pouvoir être présent physiquement au Havre, l'ancien maire d'Orléans se dit "de tout cœur avec Edouard Philippe" et "pleinement convaincu par la démarche de l'ex Premier ministre".

Olivier Carré, ex maire d'Orléans (2015/2020), ex député (2007/2017), n'a plus aucun mandat d'élu à ce jour et ne s'est (quasiment) plus exprimé depuis sa défaite au second tour des élections municipales à Orléans le 28 juin 2020 : Olivier Carré, ex LR, avait obtenu le soutien de La République en Marche et du Modem et avait été battu par son ancien ami Serge Grouard (LR).

Olivier Carré, maire d'Orléans (Loiret), lors de l'émission Controverses, sur France Bleu Orléans. 4 mars 2019. © Radio France - Antoine Denéchère

"L'initiative d'Edouard est de consolider la majorité actuelle et la majorité future, c'est-à-dire de donner une majorité solide à ce qu'on espère être le deuxième mandat d'Emmanuel Macron", explique Olivier Carré, interrogé par France Bleu Orléans. "Ce n'est ni une démarche à côté du président de la République, ni une démarche contre En Marche ou contre d'autres partis de la majorité, mais pour consolider cette majorité présidentielle. On sait très bien qu'il y a une partie de l'électorat de droite et du centre-droit qui ne se retrouve pas forcément dans En Marche, mais qui se retrouve dans l'action du gouvernement et du Président, et elle était extrêmement bien incarnée par Edouard Philippe".

Le moment pour l'électorat de centre-droit de se mobiliser"

"C'est le moment, pour cet électorat, de se mobiliser pour soutenir un second quinquennat qui parachèvera les réformes initiées dans le premier mandat. La France est engagée dans un grand mouvement de reprise en main sur les plans économique, régalien, européen, et on tient le bon bout !", poursuit l'ancien maire d'Orléans. "Ca va très bien sur le plan économique. Les choses ont changé aussi à l'échelle européenne et tant mieux, car la crise du Covid a généré des bouleversements qui ne peuvent pas rester sans réponse, et tout cela avait d'ailleurs été bien anticipé par Edouard Philippe quand il était à Matignon. Donc je m'y retrouve pleinement, en plus de certains points très pertinents, notamment sur la dette".

Olivier Carré de retour en politique à Orléans ?

Olivier Carré confie avoir rencontré son "ami" Edouard Philippe cet été au Havre et discuté longuement avec l'ancien chef du gouvernement (2017/2020) sur ces questions. Est-ce à dire que l'ancien maire qui ne s'est (quasiment) plus exprimé depuis sa démission au soir du second tour des municipales 2020, revient en politique ? "Je n'ai pas arrêté d'avoir des convictions pour ce qui me semble bien pour le pays", répond l'intéressé. Est-il prêt à s'investir dans le nouveau parti d'Edouard Philippe, voire à être candidat lors d'échéances électorales à venir ? "Chaque chose en son temps, mais je n'ai pas ces éléments en tête aujourd'hui", élude Olivier Carré qui pourrait en revanche devenir adhérent de la nouvelle formation politique lancée par l'actuel maire du Havre.

L'ex conseillère municipale d'Orléans Aurélie Loeillet présente au Havre

Notez que parmi les ex élus orléanais qui soutiennent l'initiative d'Edouard Philippe, figurent Aurélie Loeillet, qui fut conseillère déléguée à la vie associative à la Ville d'Orléans de 2014 à 2020, et est présente au Havre ce samedi, mais aussi Mathieu Langlois, lui aussi ancien conseiller municipal à Orléans (non présent au Havre).