L'ancien maire de Bazouges, Roger Bourgault, est décédé

Roger Bourgault, ancien maire de Bazouges et figure de la vie castrogontérienne est décédé à 'âge de 86 ans. L'élu faisait partie des naufragés de la Saône en 1989.

Conseiller régional de 1986 à 1992, ce négociant en vins, bières et spiritueux, avait multiplié les responsabilités extra-professionnelles. À savoir trésorier de la chambre de commerce, président de la foire expo de Château-Gontier, conseiller municipal à Château-Gontier puis maire de Bazouges.

Roger Bourgault n'avait pas approuvé la fusion de sa commune avec Château-Gontier. Il trouvait en résumé que dans cette affaire de fusion-association on avait un peu roulé les Baziliciens dans la farine. L'élu parlait très exactement "d'un courant d'opinion habilement organisé". Le Mayennais a fait partie des quatre naufragés de la Saône. Il était dans l'avion qui avait du amerrir d'urgence sur la Saône, en plein centre de Lyon, en juin 1989 après une panne moteur. Il était avec Roland Houdiard, Marc Bernier et le pilote Henri Lanoë. Un atterrissage acrobatique : l’appareil avait frôlé des immeubles avant de passer sous trois ponts après avoir survolé le palais de justice où se tenait un procès d'action directe. Les policiers snipers postés sur les toits avaient même bien failli leur tirer dessus avant de s'apercevoir que c'était une panne et une urgence, sur l'eau. Roger Bourgault est le seul légèrement blessé et celui qui ne sait pas nager.

Depuis les naufragés de la Saône se retrouvaient pour déjeuner ensemble tous les 24 Juin. Roger Bourgault était né à Marigné-Peuton en 1931. Il souffrait d'un cancer. La Cérémonie d’obsèques aura lieu samedi à 14h30 à l'église Saint-Rémi à Château-Gontier.