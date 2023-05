L'ancien maire de Bourgoin-Jallieu Edmond Roy est décédé à l'âge de 91 ans

Le décès d'Edmond Roy, à l'âge de 91 ans, a été annoncé ce vendredi 12 mai. Le militant puis élu socialiste avait été premier adjoint de l'emblématique Pierre Oudot à Bourgoin-Jallieu avant de lui succéder comme maire entre 1989 et 2001. Edmond Roy a également été conseiller départemental - conseiller général très exactement à l'époque - des cantons de Bourgoin-Jallieu Sud entre 1985 et 1988, puis de Bourgoin-Jallieu Nord entre 1998 et 2004.

Un maire "efficace" même si "discret"

Pour certains de ceux qui l'ont côtoyé dans les années 90 et ont travaillé avec lui André Borne estime qu'Edmond Roy a été le maire qui a su redresser la ville économiquement après les grandes fermetures des années 80, et qui a su lui garder une place prépondérante alors que l'État construisait à l'époque la ville nouvelle de l'Isle d'Abeau juste à côté. "Il a fait un travail de fond, explique l'ex-élu berjallien, qui ne s'est pas vu tout de suite parce qu'on parlait plus des fermetures que des créations ou de l'arrivée de nouvelles entreprises. Il a aussi beaucoup travaillé pour qu'on garde des équipements structurants d'une agglomération qui était naissante sur la ville de Bourgoin-Jallieu. Si aujourd'hui Bourgoin-Jallieu a dépassé les 30 000 habitants, si Bourgoin-Jallieu a 17000 emplois sur la ville, si elle est le cœur central d'une agglomération qui se développe. Elle le doit en partie dans ce travail de fond d'Edmond Roy qui à l'époque n'avait pas une communication comme on a maintenant, les réseaux sociaux, une publicité comme on en a aujourd'hui".

Edmond Roy était tout de même souvent visible à l'époque des grandes épopées berjalliennes du rugby, en tribune aux côtés du président du CSBJ d'alors Pierre Martinet.

La "noblesse" du rôle d'élu local

Au moment de lâcher son dernier mandat, un mandat départemental, en 2004, Edmond Roy avait confiè à France Bleu Isère ses satisfactions, celle de s'être engagé pour les autres, et ses regrets, laisser des dossiers en cours. Il avait à l'occasion aussi loué l'engagement politique. "L'engagement public est souvent très décrié, disait-il alors, moi je pense que cet engagement public revêt une certaine noblesse [...] Je crois qu'on rencontre dans ce milieu de la politique beaucoup de dévouement, beaucoup d'altruisme. S'il y a un message, je souhaiterais faire passer aux nouvelles générations, c'est de poursuivre avec la même éthique, de penser que la vie politique est quelque chose de noble".

Selon l'avis de décès publié par la famille la cérémonie d'obsèques d'Edmond Roy aura lieu le mardi 16 mai à 11 heures en l'église Notre-Dame de Jallieu, non loin de cette mairie qu'il a dirigé pendant 12 ans. "Ni fleurs ni plaques, précise également la famille, mais des dons au profit de La Ligue contre le cancer et du Comité Catholique contre la faim et pour le développement".