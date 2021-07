L'ancien maire de Brest Alfred Chupin décède à l'âge de 104 ans

Il s'est éteint sous le soleil des Baléares, à quelques jours de son 105e anniversaire. Alfred Chupin avait quitté Brest depuis bien longtemps, mais il aura marqué une page très particulière de l'histoire de la cité du Ponant, celle de la douloureuse reconstruction d'une ville en ruine au sortir de la Seconde guerre mondiale.

Pont de Recouvrance

"C’est en tant que maire qu’il a notamment posé, le 5 février 1950, la première pierre du pont de Recouvrance détruit lors des bombardements et qui est encore aujourd’hui marqueur important de l’unité de notre cité", souligne son lointain successeur François Cuillandre dans un communiqué ce mercredi. Le maire de Brest rend hommage à "une très longue vie, marquée d’engagements personnels, professionnels et politiques", et adresse ses "plus sincères condoléances" à la famille et aux proches d'Alfred Chupin.

Le drame Edouard Mazé

Élu maire en 1947 en pleine vague RPF, le Gaulliste (qui prendra ses distances avec le général dans les années 50) verra son mandat entaché par le décès du jeune militant CGT Edouard Mazé, abattu par les gendarmes lors d'une manifestation en avril 1950. Alfred Chupin accédera aussi au conseil général du Finistère en 1949, et à l'Assemblée nationale en 1951. Battu au terme de son seul mandat national, il quittera la vie politique au milieu des années 50.