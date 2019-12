L'ancien maire de Granville Daniel Caruhel est mort

Granville, France

Maire de Granville de 2008 à 2014, Daniel Caruhel est mort ce dimanche 29 décembre 2019. Il avait 75 ans.

Né au Val-Saint-Père le 18 décembre 1944, cet horticulteur de formation était devenu conseiller général de Granville en 2000. "C'était un homme sincère, simple et engagé, se souvient l'ancien président du conseil général de la Manche, Jean-François Le Grand. Il n'a jamais été un opposant au sens virulent du terme. On était un peu du même tempérament, essayant de construire, réunir, rassembler. Il n'avait pas de grande ambition pour lui-même, mais pour les siens et pour sa ville". L'un de ses successeurs à la tête de l'assemblée départementale, Marc Lefèvre, salue "un maire authentiquement passionné par sa ville". Le sénateur Philippe Bas rend hommage à un "homme de dialogue, _démocrate ouvert_, profondément dévoué à sa ville".

Huit ans plus tard, en 2008, il conduit une liste divers gauche aux municipales et remporte la mairie de la Monaco du Nord à l'issue d'une triangulaire. En 2014, Daniel Caruhel a tenté de briguer un second mandat à la tête de la cité corsaire : il ne recueille que 14% des suffrages au premier tour, 18% au second. C'est la liste menée par Dominique Baudry qui remporte le scrutin.

Un homme "dévoué à sa ville"

Daniel Caruhel a été également le président de la communauté de communes. "Il a essayé de réunir les communes aux alentours de Granville, avant même qu'on ne parle de communautés de communes", confie Jean-François Le Grand. L'ancien élu granvillais s'était éloigné du Parti socialiste pour rejoindre le parti radical de gauche.

Un dernier hommage lui sera rendu au crématorium de Villedieu-les-Poêles, samedi 4 janvier à 15h