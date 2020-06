L'ancien maire de Martigues Paul Lombard est décédé à l'âge de 92 ans

A la tête de la ville de Martigues pendant 40 ans, Paul Lombard s'est éteint ce dimanche à l'âge de 92 ans. Fils de résistant communiste, Paul Lombard est entré en politique en 1953. Il prend les rênes de la mairie de Martigues en 1969, à la mort de Francis Turcan, et sera élu maire dès le premier tour de chaque élection jusqu'en 2008. Il cède son fauteuil à son 1er adjoint, Gaby Charroux, en mai 2009, mais reste conseiller municipal. Député de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône entre 1988 et 1993, il a été fait officier de la légion d'honneur en 2011.

C'est avec une immense tristesse que je dois vous annoncer le décès de Paul Lombard, Maire honoraire de Martigues (Gaby Charroux, maire de Martigues )

"Paul était un homme de caractère, de volonté, une capacité de travail importante qui ont permis de créer tout ce qu'il a créé. Il a été l'incarnation de la ville de Martigues et jusqu'au bout, il a été d'un soutien exceptionnel pour moi" réagit l'actuel maire de Martigues Gaby Charroux qui retient de son prédécesseur "tout ce qu'il a pu faire pour la mère et l'enfant et ses mesures en faveur de la protection de la planète même si à l'époque on n'appelait pas ça écologie"