L'ancien maire de Mende et ancien sénateur de la Lozère Alain Bertrand est décédé

SAID MAKHLOUFI

Il avait 69 ans. Alain Bertrand nous a quittés ce mardi matin. L'ancien sénateur et maire de Mende (2008-16) était atteint d'une grave maladie, il venait d'être admis aux urgences de l'hôpital de Mende. Socialiste, il a longtemps présidé la Fédération de pêche de Lozère mais aussi la société Sud de France Export.

En 2008, il remporte les élections municipales à Mende face au député UMP Francis Saint-Léger. C'est alors la première fois depuis la Libération que le chef-lieu de la Lozère bascule à gauche. 8 ans plus tard, il démissionne de ses mandats de maire et de président de la communauté de communes et laisse la place à Laurent Suau. Alain Bertrand était encore sur la liste du maire sortant pour les prochaines élections municipales de Mende, en 33e position.