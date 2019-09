L'ancien maire de Nîmes Jean Bousquet "doit beaucoup" à Jacques Chirac

Jean Bousquet se souvient parfaitement de ses débuts en politique. Le nîmois, 87 ans aujourd'hui, rencontre Jacques Chirac dans son bureau à Paris, pour lui parler de sa candidature aux élections municipales de Nîmes. Jean Bousquet n'appartient alors à aucun parti politique. Mais ce rendez-vous va changer sa vie. Complètement. Et il s'en souvient avec beaucoup d'émotion, et d'admiration pour celui qui fut ensuite Président de la République.

"Il m'a donné son accord, et a téléphoné au responsable RPR de Nîmes et ça a été très simple ensuite. 6 mois après, j'étais élu maire. (..) je lui dois beaucoup, et c'est un homme très sympathique, entreprenant, populaire, optimiste, bref avec beaucoup de qualités pour occuper un poste comme le sien" Jean Bousquet, au micro de FB Gard Lozère