L'ancien maire de Saint-Egrève Jean Balestas est mort

Ancien maire et ancien conseiller général de Saint-Egrève dans les années 70-80, Jean Balestas est mort ce mardi soir. Avocat de profession, il fut aussi un ténor du barreau de Grenoble. L'un de ses fils et une de ses petites filles ont suivi sa voie.

Il aura suivi de près la vie politique et la vie judiciaire de l'Isère tant que sa santé le lui aura permis. Toujours discret mais indéfectiblement présent dans le public des grandes sessions budgétaires du département, ou encore ne ratant quasiment aucune des rentrées solennelle du palais de justice de Grenoble. Jean Balestas est mort ce mardi soir alors qu'il allait fêter prochainement ses 95 ans.

Ancien maire de Saint-Egrève de 1965 à 1977, il fut aussi un pilier du conseil départemental de l'Isère sous la présidence du socialiste Louis Mermaz entre 1976 et 1985, comme vice-président chargé des sports. Il porte alors une politique départementale d'aides aux communes pour la création de nombreuses salles de sports et de nombreux gymnases aux quatre coins du département.

D'ailleurs sur sa commune de Saint-Egrève c'est à la fin de son second mandat que voit le jour le complexe sportif des Brieux qui, à la fin des années 90 fut rebaptisé "complexe sportif Jean Balestas".

Sur le plan professionnel, "Maitre Balestas" fut un des ténors du monde judiciaire grenoblois, bâtonnier de l'ordre des avocats.

Tour à tour président de l'Association des anciens élèves du lycée Champollion, vice président du comité des médaillés de l'Isère, président de l'Université inter-âges du Dauphiné, vice-président de l’association des anciens maires de l’Isère, il s'est fortement impliqué dans le tissu associatif, culturel, et sportif de l'Isère.

En 2014 il avait été distingué commandeur dans l’Ordre des Palmes académiques.

Justice et politique étaient donc ses deux passions qu'il a transmises à son fils Jean-Yves Balestas lui aussi avocat à Grenoble et élu local (à Saint-Marcellin) et à sa petite fille Eléonore Kazazian-Balestas, candidate aux départementales de juin prochain sur le canton Grenoble 2 / Saint Egrève.