L'ancien maire de Saint-Étienne et ancien ministre Michel Durafour est mort

Ancien ministre et ancien maire de Saint-Étienne, Michel Durafour est mort jeudi, a annoncé jeudi sa famille. Il avait 97 ans. Michel Durafour était hospitalisé depuis six mois, il est décédé entouré de sa femme et ses deux enfants, ont précisé ses proches à l'AFP.

Né le 11 avril 1920 à Saint-Étienne, il a été maire de la ville de 1964 à 1977. Michel Durafour a également été député de la première circonscription la Loire de 1967 à 1981, et sénateur de 1965 à 1967, puis de 1983 à 1988. Michel Durafour a aussi été en homme politique d'envergure nationale, membre des gouvernements de Jacques Chirac puis de Raymond Barre, entre 1974 et 1977. En 1988, il rejoint cette fois un gouvernement de gauche, celui de Michel Rocard devenant ainsi une personnalité symbolique de l'ouverture politique.