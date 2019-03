L'ancien maire de Saint-Étienne François Dubanchet est décédé

Saint-Étienne, France

On a appris ce mardi après-midi la mort de François Dubanchet alors qu'il était âgé de 95 ans. Né en 1923, il est d'abord élu maire de la commune de Saint-Victor-sur-Loire en 1965. Trois ans plus tard, sa commune fusionne avec la ville de Saint-Etienne avec l'accord du maire de l'époque, Michel Durafour. François Dubanchet devient premier adjoint au maire en 1971.

Il démissionne de la mairie de Saint-Etienne 1994

En 1983, il est élu maire de Saint-Etienne, à la tête d'une liste UDF-RPR, alors qu'il a 60 ans. Il reste maire pendant onze ans, jusqu'en avril 1994. Le 21 avril, il démissionne, alors qu'il avait annoncé quelques mois plus tôt son intention de passer la main. Cela avait aiguisé les appétits au sein de la majorité et entraîné une "guerre" de succession. Mais c'est surtout la conséquence de sa décision de privatiser le service de l'eau. Le prix augmente fortement et la contestation devient de plus en plus forte au sein du conseil municipal.

Ses onze années de mandat ont également été marquées par la création à Saint-Etienne du musée de la mine et du musée d'Art moderne. François Dubanchet a également occupé des mandats de conseiller général et de sénateur de la Loire.

"Chaleur humaine, charisme, simplicité..." la classe politique stéphanoise lui rend hommage

"François Dubanchet avait cette fibre stéphanoise faite de simplicité, de chaleur humaine, de proximité, de persévérance, quelles que soient les difficultés rencontrées," a réagi le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau. "Sa personnalité, son charisme et son humanisme ne laissaient personne indifférent, tant il était viscéralement attaché à Saint-Etienne et aux Stéphanois," a réagi de son côté Georges Ziegler, le président du département de la Loire. "Il était entier, franc, direct, aimant les gens qui comme lui, appréciaient les bonnes choses de la vie," souligne ce mardi soir le premier adjoint au maire à Saint-Etienne Gilles Artigues.