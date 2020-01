Municipales 2020 : l'ancien maire de Toulouse Pierre Cohen reste ouvert à une alliance avec Archipel Citoyen

Toulouse, France

L'expression "hasard du calendrier" n'a jamais été pertinente. Ce vendredi 10 janvier, deux candidats à la mairie de Toulouse ont convié la presse pour lui présenter leur liste. Deux candidats de surcroît de gauche : l'ancien maire de la ville rose, Pierre Cohen qui l'avait emporté en 2008 sous l'étiquette socialiste et la conseillère régionale, candidate aujourd'hui du parti socialiste, Nadia Pellefigue. En fait de contenu de liste, l'ancien locataire du Capitole a, officiellement, lancé la campagne de sa liste "Pour la cohésion" en insistant sur "l"importance de cette élection", lui qui dénonce "l'ultra-libéralisme du maire sortant, Jean-Luc Moudenc".

Pour la cohésion... et une possible ouverture vers Archipel Citoyen

Le candidat de la gauche à la ville de Toulouse martèle l'importance pour lui de recréer du lien, y compris avec les membres de la liste Archipel Citoyen. "Nous croyons à une liste unitaire, nous pensons que c'est encore possible", lance Pierre Cohen. "Pendant le mois de janvier, nous aurons l'occasion de mettre tous ces acteurs autour de la table".

Le pouvoir créatif est notre ADN partagé - Pierre Cohen, candidat à la mairie de Toulouse

"Si Archipel accepte d'être dans une réponse positive, depuis le début, nous y sommes prêts" affirme Pierre Cohen, candidat à la mairie de Toulouse. Copier

Les candidats ont jusqu'au 27 février 2020 pour déposer leur dossier en préfecture et il se laisse donc jusqu'à la fin du mois de janvier pour laisser la porte ouverte à une possible fusion de sa liste avec celle d'Archipel Citoyen. Pierre Cohen en est convaincu : "le pouvoir créatif est notre ADN partagé".

L'équipe du groupe "Pour la cohésion" ouvre son local de campagne en début de semaine prochaine dans le quartier Saint Georges, dans le centre-ville toulousain et prévoit d'aller à la rencontre des habitants sur des sites symboliques des projets toulousains. On devrait aussi en savoir plus sur les axes programmatiques de l'équipe de Pierre Cohen, dans le courant de la semaine prochaine.