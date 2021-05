L'ancien maire du Crotoy Jean-Louis Wadoux est décédé à l'âge de 81 ans

L'ancien maire du Crotoy Jean-Louis Wadoux est décédé ce dimanche 16 mai, à l'âge de 81 ans. Maire entre 1983 et 2001, puis à nouveau entre 2008 et 2014, de nombreux chantiers ont été lancés sous ses mandats, comme le groupe scolaire Jules Ferry. Il a aussi été conseiller général de 2004 à 2015.

L'ancien maire du Crotoy Jean-Louis Wadoux est décédé ce dimanche 16 mai, à l'âge de 81 ans. Etiquetté RPR puis UMP, il avait été élu maire entre 1983 et 2001, puis à nouveau entre 2008 et 2014. Il avait alors décidé de ne pas briguer de nouveau mandat.

"Infatigable défenseur de son village et de la baie de Somme"

Originaire du Crotoy, Jean-Louis Wadoux "était une _figure incontournable de la vie associative et municipale crotelloise_, et plus largement du paysage politique départemental", indique la mairie du Crotoy dans un hommage publié sur son site internet ce dimanche. En effet, Jean-Louis Wadoux fut conseiller général entre 2004 et 2015 ; il fut aussi l’un des fondateurs de l’intercommunalité Authie-Maye, devenue la Communauté de communes du Ponthieu-Marquenterre.

La mairie rend également hommage à un "ardent défenseur des traditions maritimes et de la chasse, un artisan du tourisme local mais aussi un solide bâtisseur du Crotoy", lui attribuant des chantiers comme ceux du groupe scolaire Jules-Verne, la digue Mercier ou encore la première station d’épuration.

Le jour des obsèques de Jean-Louis Wadoux n'est pas encore connu.

"Jean-Louis Wadoux allait au bout de ses idées pour sa commune"

"C'est une tête crotelloise qui va nous manquer. Monsieur Wadoux était de toutes les festivités, toutes les réunions : c'est une grosse peine", explique à France Bleu Picardie le maire du Crotoy depuis 2020, Philippe Evrard, qui a été conseiller municipal entre 2008 et 2014 aux côtés de Jean-Louis Wadoux.

"Il est à l'origine du RPC Jules Verne, le regroupement pédagogique concentré : s'il ne l'avait pas fait lui, je pense qu'il n'y aurait plus d'école au Crotoy", poursuit Philippe Evrard.

Philippe Evrard explique avoir été inspiré par Jean-Louis Wadoux : "Son engagement auprès des associations, des commerçants, dans la vie crotelloise. Jean-Lous Wadoux était un homme de caractère, franc. Il allait au bout de ses idées, pour sa commune. Nous, on essaye. Il n'y a que Jean-Louis Wadoux qui pouvait faire du Jean-Louis Wadoux : nous, on ne pourra pas", conclut le maire du Crotoy.

Mise à jour 19h10 : Jean-Louis Wadoux est décédé à l'âge de 81 ans, et non 82 comme initialement indiqué.