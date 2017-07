L'ancien maire socialiste de Laval, Jean-Christophe Boyer, se retire de la vie politique

L'actuel chef de l'opposition municipale annonce démissionner de son mandat de conseiller. Une décision qui prend effet dès ce vendredi 7 juillet.

La politique c'est fini pour Jean-Christophe Boyer ! Il tire un trait sur 15 ans d'engagement publique. L'ancien maire PS de Laval, âgé de 51 ans, a envoyé sa lettre de démission à François Zocchetto. Jean-Christophe Boyer était devenu maire de la principale ville de la Mayenne en 2012 après la nomination au gouvernement de Guillaume Garot. Mais en 2014, il a perdu les élections municipales rejoignant donc les rangs de l'opposition. Jean-Christophe Boyer, qui a incarné cette opposition, tourne la page pour créer son entreprise de communication à Paris : **"c'est un peu émouvant. Mon activité privée me prend beaucoup de temps et le reste j'ai envie de le passer en famille et avec mes amis. Je n'abandonne pas le navire. J'ai prévenu mes amis politiques. Je préfère arrêter car je ne peux plus donner autant de temps à la vie politique. A eux maintenant de s'organiser pour les batailles futures".

**

C'est la deuxième démission au conseil de municipal de Laval en quelques semaines. Après sa défaite aux législatives, Samia Soultani avait fait la même chose mais elle a décidé, elle, de poursuivre la vie politique en restant présidente de la fédération mayennaises des Républicains et vice-présidente du conseil régional.