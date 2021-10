L'ancien Premier Ministre Edouard Philippe, en visite à Reims

C'est en tant que maire du Havre qu'Edouard Philippe était en visite à Reims ce mardi : une visite de deux heures dans l'école de l'Hippodrome, où l'ancien Premier Ministre a inauguré une fresque réalisée par l'artiste Blocquaux, avant d'échanger avec des élèves et l'équipe pédagogique de l'école au sujet du dispositif "Cités éducatives".

"Je suis convaincu que la question de l'école est l'une des plus essentielles", explique Edouard Philippe. Bien qu'il ait officiellement lancé son parti "Horizons" il y a une semaine, il n'est pas en campagne, mais vient engranger des idées : "C'était des rencontres enrichissantes, intéressantes, qui permettent de nourrir une réflexion au long court, qui débouchera le moment venu sur des propositions en matière d'éducation".

Edouard Philippe a visité l'école de l'Hippodrome de Reims et a échangé avec des élèves © Radio France - Etienne Cholez

J'aime profondément Arnaud Robinet, dit Edouard Philippe

Edouard Philippe est donc venu s'inspirer de la ville de Reims en matière d'éducation, et même si il balaie les questions sur son avenir politique et une possible candidature en 2027, il laisse échapper quelques phrases qui en disent long : "C'est bien de venir ici pour s'inspirer de ce qui se fait et nourrir une réflexion au niveau national".

Il faut surtout voir dans cette visite l'affirmation d'une grande amitié entre les maires du Havre et de Reims. Arnaud Robinet a officiellement rejoint le parti "Horizons" et l'ancien Premier Ministre ne le cache pas : "Je suis très heureux de passer du temps avec Arnaud Robinet, que j'aime profondément et avec qui j'ai envie de travailler. Je joins donc l'utile à l'agréable", conclut Edouard Philippe.

