L'ancien Premier ministre Edouard Philippe fait un tour d'Horizon en Auvergne

Le périple auvergnat d'Edouard Philippe a débuté à Riom ce vendredi par la remise de la légion d'honneur à Michelle Hufganel, présidente de l'association de l'association d'aide aux victimes d'infractions pénale, l'AVEC 63. L'ancien Premier ministre en a profité pour saluer les membres de son parti Horizon le soir même, toujours à Riom. Le lendemain matin, sur la route du Havre, il s'est arrêté au restaurant Le Drugstore dans la zone commerciale de Saint-Pourçain-sur-Sioule. Le temps d'un petit déjeuner avec élus, militants et sympathisants de son parti.

Une priorité pour le pays : l'école.

L'ancien locataire de Matignon a pris la parole et a fixé un objectif pour redresser le pays : l'école. Quelques minutes au micro et les citoyens présents sont sous le charme. Olivier est venu de Lapalisse, il salue "l'ambition du personnage, du parti qui est intéressante à suivre pour tout ce qui se prépare pour 2027". Enthousiasme partagé par André venu de Marcillat-en-Combraille : "Il est l'antithèse de la politique actuelle. Autrement dit, il parle peu et sur le fond. Et je pense que s'il continue sur ce chemin avec un discours approfondi, il va forcément convaincre beaucoup de Français".

Implanter le parti Horizon en Auvergne

Claude Malhuret, sénateur de l'Allier et membre d'Horizon est à l'origine de ce rendez-vous : "Moi, ce que je retiens non pas seulement de ce discours, mais de la façon dont Edouard Philippe a été Premier ministre, de la façon dont il a créé ce parti, c'est qu'il faut distinguer l'essentiel de l'accessoire, il faut fixer les priorités parce que c'est la seule façon d'avoir une stratégie et de préparer l'avenir".

Edouard Philippe le dit lui-même, il vient vérifier le développement d'Horizon sur le terrain : "Il faut être enraciné. Il faut être implanté localement. Il faut connaître les gens du coin pour leur parler, pour les convaincre, pour les écouter aussi, pour apprendre à leur contact. C'est ça la politique. C'est pour ça que c'est merveilleux".

Aujourd'hui, Horizon compte trois comités dans l'Allier, à Vichy, Moulins et Montluçon, pour une centaine d'adhérents.