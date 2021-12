L'ancien président de la Région Pays-de-la-Loire Jacques Auxiette est mort

On apprend ce samedi le décès de Jacques Auxiette, ancien maire socialiste de la Roche-sur-Yon et ex-président de la Région Pays-de-la-Loire. Cet ancien proviseur fut militant socialiste pendant plusieurs décennies. Il avait 81 ans.

Jacques Auxiette est mort ce vendredi soir à l'âge de 81 ans, nous indique un de ses anciens plus proches collaborateurs. L'ancien président du conseil régional des Pays-de-la-Loire (2004-2015) est décédé d'un arrêt cardiaque suite à une intervention chirurgicale.

Une figure du Parti socialiste

Né dans l'Indre, installé en Vendée dans les années 1960, il fut militant du parti socialiste pendant près de cinquante ans. En 1977, celui qui est alors proviseur est élu maire de la Roche-sur-Yon, qui bascule à gauche.

Ancien président de région

Pendant des années principal opposant de Philippe de Villiers, alors président du Département de Vendée, il crée la surprise en 2004 en battant François Fillon aux élections régionales : pour la première fois, les Pays-de-la-Loire basculent à gauche.

Jacques Auxiette aux obsèques de l'ancien maire d'Angers Jean Monnier, en octobre 2018, à Angers © Maxppp - Josselin CLAIR

Jacques Auxiette restera à la tête de la Région pendant deux mandats, marqués par la mise en place de la gratuité des transports scolaires ou une politique volontariste en faveur du transport ferroviaire (on pense à la création de lignes de tram-train entre Nantes et Clisson ou Nantes et Châteaubriant).

Engagé jusqu'au bout

Il restera aussi comme l'un des partisans les plus farouches du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, en Loire-Atlantique (finalement abandonné par l'Etat en 2018). En 2015, Jacques Auxiette décide de ne pas se représenter aux élections régionales. Le Vendéen Bruno Retailleau (LR) s'impose alors face au candidat de la gauche, Christophe Clergeau.

Mais Jacques Auxiette garde un œil attentif sur les affaires politiques depuis sa maison des Ponts-de-Cé, où ce père de famille et grand-père s'est installé, à proximité de la Loire, avec son épouse. Il sera même candidat en fin de liste en Vendée lors des élections régionales de 2021 (sur la liste du socialiste Guillaume Garot).