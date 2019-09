L'ancien président de la République Jacques Chirac est mort

Jacques Chirac, ancien président de la République et ex-maire de Paris, est mort à 86 ans, a annoncé la famille ce jeudi.

L'ancien président Jacques Chirac est mort à 86 ans, a annoncé sa famille ce jeudi. "Le président Jacques Chirac s'est éteint ce matin au milieu des siens. Paisiblement", a déclaré Frédéric Salat-Baroux, époux de Claude Chirac, à l'AFP.

Victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) en septembre 2005, Jacques Chirac était très affaibli depuis ces dernières années. L'Assemblée nationale et le Sénat ont aussitôt observé une minute de silence.

Président pendant douze ans

Deux fois élu à l'Elysée (1995, et 2002 après un duel inédit avec Jean-Marie Le Pen), ses douze ans en ont fait le président le plus longtemps en fonction après son prédécesseur socialiste François Mitterrand (14 ans). Héraut du "non" à la guerre des États-Unis en Irak en 2003, Jacques Chirac a vu son parcours également marqué par des déboires judiciaires.

Premier ancien chef de l'État français à avoir écopé d'une condamnation judiciaire, fin 2011, pour des emplois fictifs du temps où il était maire de Paris, il avait obtenu de ne pas apparaître au tribunal en raison d'une maladie neurologique dégénérative.