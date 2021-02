L'ancien président de Nîmes Métropole juge "indécente" la hausse des impôts annoncée par son successeur

Franck Proust, le président de Nîmes Métropole, est revenu sur France Bleu Gard Lozère ce mardi matin sur la hausse annoncée des impôts dans l'agglomération : huit millions d'euros supplémentaires. Une taxe sur les ordures ménagères et une taxe GEMAPI pour financer la lutte contre les inondations. Une hausse très vivement critiquée par l'opposition, à commencer par Yvan Lachaud, son prédécesseur, qui juge cette hausse "indécente" en ces temps de crise économique et sanitaire. "On n'est pas obligé de mettre une taxe à ce niveau là, on peut y aller crescendo. Je pense que nos concitoyens sont trop imposés aujourd'hui. On est une des trois agglomérations les plus pauvres de France. Je ne vois pas pourquoi on taxerait les gens. Que l'exécutif et son président, M. Proust, veuillent mettre des impôts, c'est leur problème, mais il ne faut pas taper sur les autres."

"On aurait pu y aller crescendo" Copier

Un endettement record de 475 millions d'euros

Franck Proust laisse en effet entendre que s'il est obligé d'augmenter les impôts, c'est parce que la situation financière qu'il a trouvée à son arrivée était catastrophique : plus de 475 millions d'euros d'endettement fin 2020. "Quand on laisse une telle ardoise, on peut jouer au professeur !" Il avance également la crise sanitaire qui ne va pas permettre à la collectivité de bénéficier des recettes escomptées.

"L'agglomération a une dette importante, c'est vrai, reconnait Yvan Lachaud. Mais c'est lié aux compétences qu'on a prises et aux investissements importants qu'on a faits pour les travaux liés à la ligne T2." Selon lui, les études réalisées par la Chambre régionale des comptes et Finances Publiques montrent que tous les feux sont au vert fin 2019. "Il faut arrêter de dire des bêtises, il faut que M. Proust assume ce qu'il veut faire. Dans une collectivité comme dans une entreprise, on regarde les recettes que l'on a et on établit les dépenses en fonction de cela et pas le contraire."

Yvan Lachaud, l'ancien président de Nîmes Métropole Copier

Les conseillers communautaires seront appelés à voter le budget et ses hausses de taxes en mars prochain.