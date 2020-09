Le cabinet de Valéry Giscard d'Estaing indique ce jeudi que l'ancien président est sorti de l'hôpital et a pu rejoindre son domicile. Il avait été admis ce lundi à l'hôpital parisien Georges Pompidou.

L'ancien président Valéry Giscard d'Estaing est sorti de l'hôpital et "se porte bien"

Les nouvelles étaient rassurantes et ce jeudi on apprend que l'ancien chef de l'Etat est sorti de l'hôpital. Âgé de 94 ans, Valéry Giscard d'Estaing "se porte bien et ne fait pas l'objet d'une surveillance particulière" indique son cabinet.

L'ancien président de la République (1974-1981) avait été admis ce lundi à l'hôpital parisien Georges Pompidou, pour une légère infection aux poumons. Par ailleurs, les médecins avaient écarté une infection au coronavirus. Son fils, Louis Giscard d'Estaing avait rappelé que, dans le passé, son père avait déjà été hospitalisé plusieurs fois à l'hôpital Georges Pompidou, pour des "alertes".