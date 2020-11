L'ancien président Valéry Giscard d'Estaing hospitalisé à Tours

Selon les informations de nos confrères de la Nouvelle République, l'ex-président de la République Valéry Giscard d'Estaing est hospitalisé à Tours. Il a été transporté de sa résidence située dans le Loir-et-Cher ce dimanche dans la soirée. On n'en sait pas plus pour l'instant sur les causes de cette hospitalisation.

En septembre dernier, l'ancien président de la République avait déjà du subit une hospitalisation à l'hôpital parisien Georges Pompidou, pour une légère infection aux poumons, les médecins avaient écarté une infection au coronavirus. Il en était sorti quelques jours plus tard et ne faisait pas "l'objet d'une surveillance particulière" avait indiqué son cabinet.

Plus d'informations à venir.