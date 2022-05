L'ancien sénateur de l'Isère Jean Faure est mort

Il faisait partie des figures politiques historiques de l'Isère. Jean Faure, ancien sénateur de l'Isère de 1983 à 2011, est décédé vendredi 13 mai à l'âge de 85 ans, indiquait dans la soirée TéléGrenoble. Au départ directeur d'organisme de tourisme, il avait également été maire d'Autrans dans le Vercors, de 1983 à 2008, mais aussi président de la Communauté de Communes, vice-président du conseil général de l'Isère et conseiller régional de Rhône-Alpes.

Le maire d'Autrans-Méaudre, Hubert Arnaud a salué le départ d'un homme foncièrement attaché au Vercors : "Il a passé sa vie sur le territoire, c'est un homme de la montagne. Et je crois qu'au-delà du Vercors, c'est toute la montagne qui aujourd'hui perd un de ses principaux ambassadeurs, qui savait les difficultés des montagnards. Son but c'était vraiment de défendre la montagne qu'il connaissait par cœur. C'est quelqu'un _qui était visionnaire_, qui avait compris que la culture, le tourisme, la foret, l'environnement c'étaient des choses qui étaient essentielles pour notre territoire." Pour lui, il est logique de donner son nom à un lieu emblématique, encore à déterminer, à Autrans en son honneur.

Un ambassadeur du Vercors

Il a été par ailleurs directeur du village olympique d'Autrans pendant les Jeux Olympiques de 1968. Le maire de Lans-en-Vercors, Michael Kraemer, candidat sur la quatrième circonscription de l'Isère, rend hommage à un "grand homme (...) toujours posé dans son propos, toujours d'une grande lucidité"

L'ancien maire de Grenoble et président du département, Alain Carignon évoque « le produit et le représentant d’une histoire, d’un territoire - ce Vercors sublime - et comme élu un homme qui cumulait dans l’action une finesse aux nuances infinies avec une ténacité qui ne lâchait rien. Il avait les pieds bien dans la terre du plateau et des rêves dans la tête. En 13 ans à la tête du département, il n’a jamais manqué à nos initiatives. Il a mené au Sénat, auquel son tempérament de conciliateur correspondait parfaitement, _une très brillante carrière_. Avec Jean Faure l’Isère démontre qu’elle peut apporter au pays le meilleur d’elle-même. Je m’incline devant la douleur de sa famille. »