L'ancienne députée du Doubs et secrétaire d'Etat aux personnes âgées Paulette Guinchard est décédée

Paulette Guinchard, ancienne députée socialiste du Doubs, secrétaire d'Etat aux personnes âgées du gouvernement Jospin, élue municipale et régionale, est décédée ce jeudi à l'âge de 71 ans. Elle avait quitté la vie politique en 2007 pour des raisons de santé. Gravement malade depuis de longues années, Paulette Guinchard a choisi de mettre fin à ses jours à travers le suicide assisté.

Fille d'une famille d'agriculteurs de Reugney, Paulette Guinchard débute en politique à 20 ans, en adhérant au PSU de Michel Rocard. Egalement militante CFDT, elle fait des études d'infirmière en psychiatrie, avant d'orienter sa carrière professionnelle dans le domaine de la formation pour les soins aux personnes âgées.

Conseillère municipale de Besançon et conseillère régionale

En 1983, elle est élue sur la liste du maire socialiste de Besançon Robert Schwint, qui lui confie le poste d'adjointe à l'environnement. Elle siègera au conseil municipal de Besançon pendant près de 25 ans. Paulette Guinchard qui rejoint le Parti socialiste en 1986, est élue la même année conseillère régionale de Franche-Comté, elle y restera jusqu'en 1997.

L'année 1997 constituera le tournant de sa carrière politique: contre toute attente, Paulette Guinchard est élue députée de la 2e circonscription du Doubs face à l'UDF Michel Jacquemin. Et deux ans plus tard, le Premier ministre Lionel Jospin demande à cette professionnelle du 3e âge de rédiger un rapport: "Vieillir en France" et de proposer au gouvernement une nouvelle politique pour les personnes âgées et leurs familles confrontées à la perte d'autonomie.

La créatrice de l'allocation personnalisée d'autonomie, toujours en vigueur

Dans ce texte, Paulette Guinchard défend la création de l'APA, cette allocation personnalisée d'autonomie pour aider les personnes âgées dépendantes, toujours en place actuellement. C'est elle qui sera rapporteur de ce projet de loi, et qui sera chargée de mettre la loi en oeuvre, puisqu'elle quitte l'Assemblée Nationale en 2001 pour entrer au gouvernement de Lionel Jospin, au poste de secrétaire d'Etat aux personnes âgées.

30 septembre 1999: Paulette Guinchard remet au premier ministre Lionel Jospin son rapport "Vieillir en France" © AFP - Jack Guez

Une élue proche des gens et profondément humaine

Paulette Guinchard était une élue pétrie d'humanisme, une femme politique simple, proche des gens, elle avait le contact facile et chaleureux avec tous, beaucoup de ses électeurs l'appelaient simplement "Paulette". Au palais Bourbon comme au gouvernement elle ne s'est jamais départi de l'accent franc-comtois qui signait ses origines.

En 2002, après la défaite de la gauche et malgré la vague bleue, Paulette Guinchard est réélue députée et elle devient vice-présidente de l'Assemblée Nationale, mais son grand regret aura été que Jean-Louis Fousseret lui ait été l'année précédente préféré par le PS pour succéder à Robert Schwint à la mairie de Besançon. A la fin de ce second mandat en 2007, déjà malade , elle décide de quitter la vie politique. Ces dernières années, très diminuée par la maladie, elle n'était plus que très peu intervenue en public.

Elle a choisi de recourir au suicide assisté pour mettre fin à son existence.