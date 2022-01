L'ancienne ENA de Strasbourg parie sur plus de stages et plus de mixité sociale au concours d'entrée

Jean Castex inaugure ce vendredi l'Institut National du Service Public à Strasbourg. Ce nouvel institut remplace l'ENA et souhaite s'ouvrir davantage à des candidats de tous les horizons. Avec cela, la formation proposée depuis septembre donne la part belle à la pratique sur le terrain.